È morto Calisto Tanzi, fondatore ed ex proprietario di Parmalat

È morto Calisto Tanzi, l’imprenditore che aveva fondato Parmalat e ne era stato il proprietario per più di quarant’anni, prima di contribuire a causarne il fallimento nel 2003 ed essere condannato a 17 anni e cinque mesi per bancarotta fraudolenta, un caso di cui si parlò tantissimo in quegli anni. Tanzi aveva 83 anni e viveva agli arresti domiciliari poco fuori Parma. Fu tra le altre cose anche proprietario della squadra di calcio del Parma, in un periodo di suoi grandi successi sportivi.