È morta l’attrice americana Betty White, aveva 99 anni

Il 31 dicembre, a Los Angeles, è morta Betty White, attrice americana da decenni molto presente nella televisione americana. Aveva 99 anni e nel 2018 il Guinness dei primati le aveva riconosciuto di essere la donna con la carriera più lunga nel mondo dell’intrattenimento.

Aveva iniziato a lavorare in TV nel 1949, nel talk show Hollywood on Television; era conosciuta soprattutto per la sitcom Mary Tyler Moore, trasmessa dal 1970 al 1977 (in Italia negli anni Ottanta da Canale 5), e per la serie The Golden Girls, dal 1985 al 1992 (andò su Rai 1 dal 1987 al 1994 col titolo Cuori senza età). In anni recenti è comparsa come personaggio secondario in moltissime serie, tra cui Ally McBeal, Malcolm, Beautiful, Ugly Betty, Community e Bones. Nel 2010, a 88 anni, condusse una puntata di grande successo del programma comico Saturday Night Live, che le fece vincere il suo settimo premio Emmy.