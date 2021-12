In Colorado una serie di incendi ha distrutto centinaia di case e costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni

Giovedì alcuni grossi incendi si sono sviluppati nella contea di Boulder, nello stato americano del Colorado. Le fiamme, alimentate da venti fino a 170 chilometri orari, hanno distrutto circa 600 case e costretto circa 30mila di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. C’è un ferito e non ci sono notizie di morti, ma le operazioni di soccorso e contenimento sono ancora in corso. In serata il vento è diminuito e gli incendi si sono attenuati, ma il governatore del Colorado, Jared Polis, ha dichiarato comunque lo stato di emergenza.

This video is from #LouisvilleCO near the Home Depot. Bad winds and ash falling from the sky. pic.twitter.com/Cu3eOOIJOy

This photo was taken by one of our patrol officers in the parking lot of the Panda Express in Superior. Near Target. This area has been evacuated. pic.twitter.com/wJaOY8ccTZ

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) December 30, 2021