C’è stato un terremoto di magnitudo 5.7 al largo dell’isola di Creta, che si è sentito fino in Egitto

Mercoledì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 5.7 al largo dell’isola di Creta, nel sud della Grecia: per il momento non ci sono notizie di morti, feriti o danni, ma le scosse sono state sentite fino in Egitto, ha scritto Reuters. L’epicentro è stato in mare, a sud dell’isola, e l’ipocentro è stato registrato a una profondità di 67,1 chilometri, secondo i dati forniti dall’Istituto di Geodinamica greco. A Creta, tra settembre e ottobre, c’erano stati altri due terremoti, rispettivamente di magnitudo 5.8 e 6.3.

