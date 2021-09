C’è stato un terremoto di magnitudo 6.0 nell’isola di Creta: è morta almeno una persona

Lunedì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 6.0 nell’isola di Creta, nel sud della Grecia: ha causato almeno un morto, oltre a danni agli edifici che si trovavano vicino all’epicentro, a circa 7 chilometri da Thrapsano, un centro abitato fuori dalla capitale Heraklion. L’ipocentro è stato registrato a una profondità di 10 km, secondo i dati forniti dallo Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC).

#BREAKING One dead in quake on Greek island of Crete: public television pic.twitter.com/QD1T8yaHKh

— AFP News Agency (@AFP) September 27, 2021