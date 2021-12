Best of bestie

Lo diciamo spesso per aggiornare anche gli ultimi arrivati: le foto di animali, (“le bestie”, come le chiamiamo affettuosamente qui da noi) sono un’idea che avemmo subito, dall’inizio del Post, per ricostruire l’ammirazione spettacolare per le immagini della natura che un tempo fu degli album di figurine, e poi dei documentari naturalistici, che a loro volta negli ultimi anni hanno goduto di nuovi slanci e apprezzamenti. Le foto che utilizziamo vengono solitamente dalle agenzie fotografiche a cui siamo abbonati, e negli anni ci siamo resi conto che per questo motivo la selezione è per forza di cose parziale e mostra per lo più animali in cattività, spesso negli zoo o in riserve protette, che sono solo una piccola parte degli abitanti con cui condividiamo il pianeta. Consci di questo limite speriamo che chi le sfoglia ogni settimana con curiosità riesca comunque a trovarci qualcosa di nuovo, come il nome di un animale sconosciuto o qualcosa di bello e lontano, oppure vicino e che però non ci fermiamo a guardare. A seguire ci sono storie di cani urbani, ritratti di oranghi, bisonti e bufali, panda marroni e animali domestici, da sfogliare con calma.