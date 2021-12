C’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 in Sicilia

Giovedì sera c’è stata una forte scossa di terremoto in Sicilia. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa ha avuto una magnitudo di 4.3, con ipocentro a 11 km di profondità. L’epicentro è stato rilevato nella città di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. La scossa è avvenuta verso le 22.33, dopo che nei minuti precedenti c’erano state altre scosse di minore entità. Al momento non sono stati rilevati danni a persone o edifici.