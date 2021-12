Si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti vicino a Manfredonia, in Puglia

Giovedì attorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti a Borgo Mezzanone, nel comune di Manfredonia, a pochi chilometri da Foggia. Per ora non si hanno notizie di feriti. Le cause dell’incendio, che ha distrutto alcune baracche, al momento non sono note.

Il sindacalista Aboubakar Soumahoro, che si trovava sul posto, ha pubblicato un video su Twitter per segnalare l’incendio, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Pochi giorni fa c’era stato un altro incendio sempre nella stessa baraccopoli.