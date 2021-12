I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 21 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 30.798 casi positivi da coronavirus e 153 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 9.393 (305 in più di ieri), di cui 1.012 nei reparti di terapia intensiva (25 in più di ieri) e 8.381 negli altri reparti (280 in più di ieri). Sono stati analizzati 211.710 tamponi molecolari e 640.155 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 9,74 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1,59 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 16.198 e i morti 137.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (8.292), Veneto (4.716), Piemonte (3.218), Campania (2.297) e Lazio (2.285).

A pochi giorni dall’inizio delle festività natalizie, abbiamo messo in fila alcuni consigli e buone pratiche per gestire i ritrovi sociali in un momento molto delicato della pandemia e ricordato le attuali regole sul comportamento da adottare se si entra in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus.

