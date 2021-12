Sofia Goggia ha vinto anche il supergigante in Val-d’Isère, dopo la discesa libera di ieri

Sofia Goggia ha vinto la prova di supergigante in Val-d’Isère, in Francia, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: è la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella di sabato nella discesa libera, e la quinta in totale nella Coppa del Mondo. Con questa vittoria Goggia rimane saldamente in prima posizione nella classifica generale con 735 punti.

SOFIA GOGGIA FA IL BIS! ???? Dopo aver vinto la discesa libera l'azzurra trionfa anche nel SuperG di Val-d'Isère ⛷️????????#EurosportSCI | #FISAlpine | #ValdIsere | #Goggia pic.twitter.com/VH5T0PWOmT — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 19, 2021