Gran parte dei giornali nazionali di domenica ha in apertura la possibilità che il governo nei prossimi giorni introduca nuove restrizioni per il periodo delle feste di Natale: una decisione dovrebbe essere presa giovedì 23 dicembre, giorno in cui il Consiglio dei ministri ha convocato una riunione della cabina di regia. Tra le altre notizie ci sono la morte di tre operai a Torino in seguito al crollo di una gru, il terremoto di sabato mattina in Lombardia, e la decisione dei Paesi Bassi di imporre un nuovo lockdown.