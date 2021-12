Una persona è morta a causa del crollo di una gru a Torino

Sabato mattina a Torino una gru di un cantiere è crollata ed è andata a sbattere contro un palazzo in via Genova, nel quartiere Lingotto: nell’incidente è morta una persona, un operaio che stava lavorando sulla gru, e almeno altre due sono state ferite. La Stampa scrive che al momento del crollo era in corso l’allestimento di un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo. La dinamica non è ancora chiara, ma dalle prime informazioni sembra che il crollo sia avvenuto mentre si stava assemblando la gru con l’impiego di un’autogrù.

???? #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei tre operai rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura [#18dicembre 11:00] pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021