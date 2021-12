Sofia Goggia ha vinto la discesa libera in Val-d’Isère: è la sua quarta vittoria nella Coppa del Mondo di sci di quest’anno

Sabato la sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto la prova di discesa libera in Val-d’Isère, in Francia, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per Goggia, che è nata a Bergamo e ha 29 anni, è la quarta vittoria nella Coppa del Mondo di quest’anno: a Lake Louise, in Canada, aveva già vinto due prove di discesa libera e una di supergigante. Al momento Goggia è prima in classifica generale con 535 punti, seguita dalla statunitense Mikaela Shiffrin a 525 punti.

