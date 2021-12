L’Austria allenterà il lockdown per le persone non vaccinate durante le feste di Natale

Venerdì il ministro della Salute austriaco Wolfgang Mueckstein ha detto che il lockdown imposto martedì scorso alle persone non vaccinate sarà allentato durante le feste di Natale (24, 25 e 26 dicembre) e il 31 dicembre In questi giorni, le persone non vaccinate, che ora possono uscire di casa solo per motivi di lavoro o ragioni essenziali, potranno incontrarsi in gruppi di massimo 10 persone (quelle vaccinate o appena guarite 25).

Il lockdown per le persone non vaccinate era stato annunciato martedì scorso dal cancelliere austriaco Karl Nehammer, che aveva esteso solo per loro quello introdotto da fine novembre al 13 dicembre per tutta la popolazione. Contro questa decisione, l’obbligo vaccinale e le altre restrizioni, sabato scorso circa 44mila persone avevano protestato a Vienna.

