È crollato un palazzo vicino ad Agrigento

Sabato sera intorno alle 20.30 è crollata una palazzina di quattro piani a Ravanusa, in provincia di Agrigento, in Sicilia. Secondo i vigili del fuoco ci sono almeno due morti e otto dispersi. Il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino, spiega che il crollo è stato causato dall’esplosione del gas che si era accumulato in qualche area della palazzina, a seguito di una perdita. I motivi della perdita non sono ancora stati chiariti.

L’esplosione ha interessato diversi altri edifici di Ravanusa. «In tutto ci sono una cinquantina di sfollati: molte persone hanno trovato sistemazione nelle loro famiglie, altre sono state sistemate anche in una scuola», ha fatto sapere il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo.

Da diverse ore i vigili del fuoco stanno scavando fra le macerie in cerca di eventuali sopravvissuti. Nella notte sono stati recuperati due corpi e sono state trovate ancora vive due donne, fra cui un’anziana di 80 anni con diverse ferite. Sul posto ci sono circa 250 persone fra vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine.

???? #Ravanusa #crollo palazzina. recuperato dai #vigilidelfuoco il corpo purtroppo privo di vita di un donna. Sale a due il numero delle vittime, un uomo e una donna. Due donne estratte in vita dalle macerie [#12dicembre 07:45] pic.twitter.com/i9unjpK6HG — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 12, 2021

Un portavoce di Italgas, la società che gestisce la conduttura del gas nella zona, ha fatto sapere che «al momento non è possibile indicare con certezza quali siano state le cause dell’evento».