Instagram reintrodurrà l’ordine cronologico nel feed dei propri utenti

Il capo di Instagram Adam Mosseri, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, ha confermato che l’azienda intende reintrodurre l’ordine cronologico nel feed (cioè lo spazio in cui ogni utente vede i nuovi post degli account che segue), come aveva annunciato mercoledì durante un’udienza al Senato degli Stati Uniti.

Al momento, il modo in cui i nuovi post vengono visualizzati nel feed non rispetta l’ordine cronologico in cui vengono pubblicati, come succedeva fino a qualche anno fa, ma dipende dal modo in cui l’algoritmo di Instagram interpreta le preferenze e gli interessi di ciascun utente, in base al suo comportamento sulla piattaforma: vengono mostrati per primi i contenuti che l’algoritmo identifica come “più interessanti” per l’utente, cosa che secondo alcuni osservatori ha risvolti problematici per una fruizione sana dei contenuti della piattaforma.

Mosseri ha spiegato che il ritorno dell’ordine cronologico nel feed verrà sperimentato in due versioni. Una delle versioni permetterà all’utente di scegliere i propri account preferiti e mostrerà i nuovi post di quegli account in alto nel feed, in ordine cronologico. La seconda versione mostrerà tutti i nuovi post di tutti gli account che l’utente segue, in ordine cronologico. Mosseri non ha però spiegato come si inseriranno in tutto questo i “post suggeriti” che da qualche tempo compaiono nei feed degli utenti.

Il ripristino del feed cronologico è una delle modifiche più richieste da parte degli utenti della piattaforma negli ultimi anni. Mosseri ha però chiarito che gli utenti non saranno obbligati a tornare alla versione cronologica del feed, e che Instagram non intende abbandonare del tutto la versione determinata dall’algoritmo, perché ritiene che aiuti «a fornire alle persone i contenuti a cui sono più interessate». Gli utenti avranno quindi la possibilità di scegliere se visualizzare il feed in ordine cronologico oppure no, come succede su Twitter.

Le novità dovrebbero essere introdotte a partire dall’inizio del 2022.