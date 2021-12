È morto Emanuele Sabatino, noto come “EmaMotorsport”, famoso youtuber e meccanico

È morto Emanuele Sabatino, noto come “EmaMotorsport”, noto youtuber e meccanico. Aveva 45 anni. La notizia è stata data dalla sua famiglia sui profili social di Sabatino, trovato morto nella sua officina giovedì 9 dicembre. Le cause della morte non sono ancora state diffuse.

Sabatino gestiva un’officina a Broni, in provincia di Pavia, e negli ultimi anni era diventato molto noto per alcuni video su YouTube in cui spiegava come eseguire semplici riparazioni o dava consigli sulla manutenzione della propria auto. Il suo canale YouTube era seguito da più di 270mila persone, la sua pagina Facebook da più di 700mila. Di recente aveva curato e condotto una trasmissione tv dedicata alle automobili sul canale DMAX.