Blue Origin ha portato nello Spazio sei persone con un solo lancio: è la prima volta che ci riesce

Blue Origin, l’azienda spaziale del miliardario Jeff Bezos, è riuscita a portare nello Spazio sei persone con un solo lancio: è la prima volta che ci riesce. Il lancio è avvenuto sabato mattina nella base di Blue Origin nei pressi di Van Horn, in Texas. Pochi minuti dopo la capsula con sei passeggeri a bordo è atterrata in una località imprecisata nel deserto del Texas. Fra i sei passeggeri c’erano il presentatore televisivo di ABC Michael Strahan e Laura Shepard Churchley, la figlia di Alan Shepard, che nel 1961 diventò il primo astronauta statunitense a volare nello Spazio. In origine il lancio era stato previsto per giovedì 9 dicembre ma era stato rinviato per via delle forti raffiche di vento.