Gli Emirati Arabi Uniti sposteranno il loro weekend: dal 2022 inizierà venerdì pomeriggio e finirà domenica sera

Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che dal primo gennaio 2022 il weekend cambierà: non sarà più il venerdì e il sabato, ma inizierà il venerdì pomeriggio e terminerà la domenica sera, in linea con quanto avviene nella maggioranza dei paesi del mondo. La settimana lavorativa sarà quindi di quattro giorni e mezzo e includerà anche la mattina di venerdì, il giorno festivo settimanale per i paesi islamici.

La decisione è stata presa per allineare il più possibile l’economia degli Emirati ai mercati globali. Nel corso dell’ultimo anno il governo emiratino aveva già adottato misure per rendere la sua economia più attraente per gli investitori stranieri, anche nel tentativo di stare al passo con la crescita della vicina Arabia Saudita: aveva per esempio permesso alle coppie non sposate di vivere insieme e aveva reso meno severi i divieti sul consumo, il possesso e la vendita di alcolici.