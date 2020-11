Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il rilassamento di alcune leggi islamiche in vigore nel paese

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il rilassamento di alcune importanti modifiche alle leggi islamiche in vigore nel paese. Come ha spiegato Associated Press, le modifiche permetteranno alle coppie non sposate di vivere insieme, renderanno meno severi i divieti sul consumo, il possesso e la vendita di alcolici. Sempre Associated Press ha spiegato che le riforme sono state annunciate da giornali e agenzie di stampa statali o comunque ritenute molto vicine al governo, e che entreranno in vigore con effetto immediato. Al momento, però, non ci sono molti altri dettagli.

Le riforme verranno probabilmente interpretate come un passo del paese verso un’ulteriore apertura al turismo, e arrivano alcuni mesi dopo la normalizzazione dei rapporti tra Emirati Arabi Uniti e Israele, e prima che Dubai, la principale città degli Emirati Arabi Uniti, ospiti l’esposizione universale del 2021 (inizialmente prevista per quest’anno ma poi rinviata a causa della pandemia da coronavirus).

