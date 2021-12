Quasi tutti i principali giornali nazionali oggi hanno in apertura le nuove restrizioni che entreranno in vigore da domani in Italia, con l’introduzione del cosiddetto “Super Green Pass”: si potrà ottenere solo con la vaccinazione o con la guarigione dalla COVID-19, e servirà per accedere a spettacoli, eventi sportivi, per la consumazione al tavolo di bar e ristoranti al chiuso, per feste e discoteche e cerimonie pubbliche. Tra le altre notizie di oggi, si parla ancora molto del futuro presidente della Repubblica: dopo che venerdì Sergio Mattarella ha fatto sapere di non essere disponibile a un secondo mandato, diversi partiti stanno tornando a insistere per eleggere l’attuale capo del governo, Mario Draghi. Per lo sport c’è la Serie A di calcio, con le vittorie di Milan e Inter e la sconfitta del Napoli.

