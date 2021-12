Weekly Beasts

Era da un po’ che non si vedeva in questa raccolta un’anatra mandarina, una specie – diffusa in Cina, Giappone e Corea ma rara nel resto del mondo – che qualche anno fa diventò particolarmente popolare quando un esemplare venne avvistato a Central Park, a New York, causando un certo scalpore tra chi cercava di scovarla: finì sui social, le tv e i giornali di mezzo mondo. Quella che vedrete qui è stata invece fotografata a Dartmouth, in Nuova Scozia (Canada), ed è in compagnia di un cane che abbaia a un drone, di una capra dallo sguardo intenso, di un opossum pigmeo e di altri animali assieme ai primi custodi vestiti da Babbo Natale negli zoo.