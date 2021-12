I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 3 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 17.030 casi positivi da coronavirus e 74 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 6.093 (97 in più di ieri), di cui 708 nei reparti di terapia intensiva (10 in più di ieri) e 5.385 negli altri reparti (87 in più di ieri). Sono stati analizzati 184.518 tamponi molecolari e 403.927 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,03 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,55 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 16.791 e i morti 72.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (3.116), Lombardia (2.809), Emilia-Romagna (1.633), Lazio (1.493) e Campania (1.327).

Le principali notizie della giornata

• Da lunedì 6 dicembre entreranno in vigore nuove restrizioni per contenere la risalita dei contagi da coronavirus, che riguarderanno soprattutto le persone che non sono ancora vaccinate. Ci saranno due tipologie di Green Pass: una cosiddetta “base”, ottenibile anche con un tampone negativo fatto nelle precedenti 48 ore, come accade già ora; e una cosiddetta “rafforzata” (anche chiamata “Super Green Pass”), che invece si può ottenere solo con la vaccinazione o nel caso si sia guariti dal coronavirus negli ultimi sei mesi. Qui abbiamo messo insieme una guida per orientarsi tra le regole che cambieranno a seconda del colore della regione e del tipo di Green Pass considerato.

– Leggi anche: Guida rapida sui vaccini tra i 5 e gli 11 anni