Il Palmeiras ha vinto la Copa Libertadores contro il Flamengo

Il Palmeiras ha battuto 2-1 il Flamengo nella finale di Copa Libertadores, il più importante torneo per club del calcio sudamericano. Le due squadre, entrambe brasiliane, si sono affrontate allo stadio Centenario di Montevideo, in Uruguay, quando in Italia erano le nove di sera. Il primo gol del Palmeiras, segnato dal centrocampista Raphael Veiga, è arrivato al quinto minuto del primo tempo. Il Flamengo ha poi pareggiato con l’ex interista Gabriel Barbosa, e la partita è andata quindi ai supplementari. Al quinto minuto del primo tempo è arrivato il gol della vittoria di Deyverson. Per il Palmeiras è la terza vittoria in Copa Libertadores, la seconda consecutiva dopo quella della scorsa stagione

– Leggi anche: San Paolo contro Rio de Janeiro