I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 28 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 12.932 casi positivi da coronavirus e 47 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 5.602 (152 in più di ieri), di cui 638 nei reparti di terapia intensiva (14 in più di ieri) e 4.964 negli altri reparti (138 in più di ieri). Sono stati analizzati 135.613 tamponi molecolari e 376.979 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,41 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,40 per cento. Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 12.869 e i morti 90.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.493), Veneto (2.082), Emilia-Romagna (1.344), Lazio (1.255), Campania (1.147).