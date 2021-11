Celebripost

Nel mettere insieme le foto di persone fotogeniche della settimana, tra le prime che si sono fatte notare c’erano i personaggi famosi che hanno partecipato alla tradizionale sfilata del Ringraziamento organizzata dai grandi magazzini Macy’s, come la cantante Kelly Rowland e il rapper Kelly: è bastato un secondo per ricordarsi di Dilemma, la canzone per cui collaborarono nel 2002 e di cui con ogni probabilità ricorderete anche il video, se eravate tra gli assidui spettatori di MTV negli anni Duemila.

Bonus musicale a parte, tra le altre facce note a seguire ci sono: i Måneskin, Jennifer Lopez e Cardi B agli American Music Awards, Whoopi Goldberg a una partita di NBA, Sophie Marceau a Berlino, e David Beckham al Gran Premio del Qatar di Formula 1.