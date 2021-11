Poco dopo le ore 20.00 di mercoledì 24 novembre, c’è stata una sparatoria in un bar di Arzano, in provincia di Napoli: cinque persone sono state ferite e sono state portate in ospedale, non sarebbero in gravi condizioni.

Il Mattino scrive che stando alle prime informazioni tre dei feriti sarebbero vicini al clan camorristico della 167, dal nome dell’omonimo complesso di edilizia popolare, mentre le altre due persone rimaste coinvolte si trovavano nel bar al momento della sparatoria ma erano estranee agli ambienti criminali della zona.

Gli obiettivi di quello che viene descritto dai giornali locali come un «agguato» sarebbero stati gli uomini considerati vicini al clan. Le notizie sono comunque ancora confuse, e le indagini dei Carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono ancora in corso.