Magdalena Andersson è la nuova prima ministra della Svezia, la prima donna nella storia del paese

Il parlamento svedese ha approvato la nomina di Magdalena Andersson come nuova prima ministra del paese. Andersson, che ha 54 anni, era stata la ministra delle Finanze nel governo di Stefan Löfven, che si era dimesso da primo ministro lo scorso 10 novembre. A inizio novembre aveva sostituito Löfven nel ruolo di leader dei Socialdemocratici, ed era quindi diventata la candidata principale a diventare nuova prima ministra. Ora che ha ottenuto la fiducia del parlamento è diventata la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della Svezia: avrà il compito di governare il paese fino alle elezioni previste per il settembre del 2022.

It is a historic day in #Sweden! The parliament has just voted in Sweden’s first female Prime Minister! Magdalena Andersson of the Social Democratic Party ????????????@socialdemokrat pic.twitter.com/cGKvLqQ71K

