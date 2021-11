I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 24 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 12.448 casi positivi da coronavirus e 85 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 5.202 (45 in più di ieri), di cui 573 nei reparti di terapia intensiva (13 in più di ieri) e 4.629 negli altri reparti (32 in più di ieri). Sono stati analizzati 187.375 tamponi molecolari e 375.130 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 5,82 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,41 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 10.047 e i morti 83.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.207), Veneto (1.931), Lazio (1.283), Emilia-Romagna (1.058), Campania (965).

Le principali notizie della giornata

• Mercoledì pomeriggio il governo si è riunito per decidere se rafforzare le restrizioni attualmente in vigore sull’utilizzo del Green Pass, inasprendo le misure che riguardano soprattutto le persone che non sono ancora vaccinate contro il coronavirus. Della possibilità di rafforzare il Green Pass si discute da giorni, a causa del recente aumento dei contagi: qui, in attesa di sapere cosa verrà deciso, abbiamo raccontato alcune delle ipotesi di cui si è discusso di più.

