Un’auto ha investito decine di persone a una sfilata di Natale in Wisconsin

A Waukesha, una città nel Wisconsin (Stati Uniti), un SUV ha investito decine di persone che stavano partecipando a una sfilata natalizia: secondo le autorità locali, almeno cinque persone sono morte e oltre 40 sono state ferite, compresi alcuni bambini.

L’incidente è avvenuto verso le 16:40 locali, le 23:40 in Italia, e la polizia è ancora al lavoro per ricostruirne le cause. Secondo i media locali, sembra che la persona alla guida del SUV stesse cercando di fuggire e fosse già inseguita dalla polizia. Una persona è stata arrestata, ma non è chiaro se si tratti dell’autista del SUV.

Al momento non si conoscono le motivazioni di quest’atto.

At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody. — cityofwaukesha (@CityofWaukesha) November 22, 2021

Alcuni testimoni hanno raccontato di avere visto un’automobile di grandi dimensioni passare lungo la strada chiusa al traffico per la sfilata. Il SUV non avrebbe rallentato investendo in pochi istanti decine di persone che stavano partecipando all’evento.

Almeno un agente di polizia ha provato a sparare al veicolo. In seguito le autorità hanno dichiarato di avere fermato un’auto sospetta e una persona che potrebbe essere coinvolta, ma non ha fornito molti altri dettagli. Le indagini sono infatti ancora in corso e sono stati coinvolti gli agenti federali dell’FBI.

Kathy and I are praying for Waukesha tonight and all the kids, families, and community members affected by this senseless act. I'm grateful for the first responders and folks who acted quickly to help, and we are in contact with local partners as we await more information. — Governor Tony Evers (@GovEvers) November 22, 2021

Il capo dei vigili del fuoco di Waukesha ha detto che almeno 11 adulti e 12 bambini sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali della zona, altri feriti hanno raggiunto autonomamente gli ospedali. Alcuni hanno riportato ferite gravi dopo essere stati investiti alle spalle dal SUV, senza avere né il tempo né la possibilità di ripararsi o evitarlo.

Un video diffuso sui social network mostra un SUV rosso che passa velocemente lungo una delle strade chiuse per la sfilata, travolgendo alcune barriere. In un altro è visibile l’investimento di alcuni partecipanti all’iniziativa, forse un gruppo di musicisti. La polizia è intervenuta quasi subito, invitando la popolazione a nascondersi nei negozi lungo la strada.