Marracash, noi, loro e gli altri

L’amore? L’amore di cui parla

Cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla?

Un gioco in cui mi faccio male o faccio male a un’altra

Ho quarant’anni e mai visto un legame che rimanga

Un amore materno, viscoso, non mi serve, non lo voglio

Per me è solo un modo per nascondersi dal mondo

Tuo fratello ha due bambini splendidi, non li avrai mai

Nessuno ti aspetta, si fotte di come stai

Anche questo, tutto questo

Volevo davvero questo? Tutta la vita che ci penso

Forse non credo più al prodotto che vendo

Che paradosso, no? Che io per essere me stesso

Sia costretto a andare dove non mi riconoscono