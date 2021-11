La peculiare “amicizia” tra Joe Biden e Xi Jinping

Lunedì sera il presidente statunitense Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping hanno tenuto il loro primo incontro bilaterale da quando Biden è stato eletto. L’incontro si è tenuto in videoconferenza (Xi Jinping non esce dalla Cina dall’inizio della pandemia da coronavirus) ed è stato tutto sommato piuttosto freddo.

I due leader hanno parlato di varie questioni che dividono Cina e Stati Uniti, tra cui la competizione economica, la questione di Taiwan e i diritti umani, senza fare particolari passi avanti su nessuna di queste.

Uno degli aspetti dell’incontro che però hanno suscitato l’attenzione di molti osservatori è stato il modo con cui Xi Jinping ha introdotto la conversazione:

«Anche se non è piacevole come un incontro faccia a faccia, sono molto contento di vedere il mio vecchio amico».

La dicitura di “vecchio amico” (老朋友, lao pengyou) è piuttosto affettuosa in Cina, e si usa tra persone che hanno lunghi trascorsi comuni. Xi e Biden si conoscono dal 2011, quando entrambi erano ancora vicepresidenti dei loro rispettivi paesi, e si sono incontrati più volte, ma dire che sono “vecchi amici” è un po’ eccessivo, per due ragioni: anzitutto perché sono i leader di due paesi in grossa e conflittuale competizione; in secondo luogo perché la questione dell’amicizia presunta tra Biden e Xi era già emersa a giugno, quando Biden aveva negato che i due fossero vecchi amici: «Diciamo le cose come stanno. Ci conosciamo bene, ma non siamo vecchi amici. Sono soltanto affari».

Anche subito prima dell’incontro tra i due leader, Jen Psaki, la portavoce della Casa Bianca, aveva ribadito che Biden «continua a non considerare [Xi] come un vecchio amico».

Il fatto che nonostante tutto Xi abbia comunque voluto chiamare Biden «vecchio amico» è piuttosto peculiare. Potrebbe trattarsi di una semplice cortesia, o di un modo per mettere in imbarazzo Biden davanti all’opinione pubblica americana, che è sempre più scettica e sospettosa nei confronti del governo cinese.

Shi Yinhong, professore di Relazioni internazionali all’Università Renmin di Pechino, ha detto a Reuters che «quando noi cinesi chiamiamo qualcuno “vecchio amico”, significa che lo conosciamo da tanto tempo. Ma non significa per forza che sia ancora un amico».