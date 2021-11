A Liverpool è esploso un taxi in un sospetto attacco terroristico

Domenica intorno alle 11 è esploso un taxi di fronte a un grande ospedale di Liverpool, nel Regno Unito: è morta una persona e un’altra è in ospedale in gravi condizioni. Lunedì all’alba la polizia ha arrestato tre uomini sospettati di esserne i responsabili: hanno 21, 26 e 29 anni. Anche se non si conoscono ancora le cause dell’esplosione, le autorità locali ritengono improbabile che sia stato un incidente e sospettano che sia stato un attacco terroristico.

I tre uomini sono stati arrestati per effetto del Terrorism Act (TA), la legge antiterrorismo britannica che dà alla polizia la possibilità di fermare e perquisire un sospettato nel caso in cui ci sia un ragionevole dubbio circa il suo coinvolgimento in attività terroristiche.

L’esplosione è avvenuta il giorno del Remembrance Sunday, una ricorrenza celebrata nel Regno Unito per ricordare i soldati uccisi in guerra, di fronte all’entrata del Liverpool Women’s Hospital, il più grande ospedale specializzato in ginecologia e ostetricia in Europa: cioè poco distante dalla cattedrale in cui si stavano tenendo le celebrazioni.