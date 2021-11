I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 13 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 8.544 casi positivi da coronavirus e 53 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.050 (80 in più di ieri), di cui 453 nei reparti di terapia intensiva (8 in più di ieri) e 3.597 negli altri reparti (72 in più di ieri). Sono stati analizzati 135.310 tamponi molecolari e 405.061 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 5,64 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,22 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 8.517 e i morti 68.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.237), Veneto (1.125), Lazio (1.067), Campania (830) ed Emilia-Romagna (682).

Le principali notizie della giornata

• Dopo che negli ultimi giorni alcuni siti e giornali avevano parlato di un possibile passaggio in zona gialla di alcune regioni italiane, i dati comunicati venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno confermato che, almeno per la prossima settimana, tutta l’Italia sarà ancora in zona bianca. Sempre secondo l’ISS, comunque, tutte le regioni italiane al momento «risultano classificate a rischio moderato» a parte la Calabria, che è considerata a rischio basso: ne abbiamo parlato meglio qui.

