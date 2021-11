Un peschereccio con a bordo circa 400 migranti si è incagliato di fronte a Pozzallo, in Sicilia: i soccorsi vanno avanti da ore

Nella notte tra martedì e mercoledì un peschereccio con a bordo circa 400 migranti si è incagliato in una secca di fronte al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa (Sicilia). Le operazioni di soccorso, condotte dalla Capitaneria di porto, sono cominciate martedì verso le 23 e sono ancora in corso, ostacolate dal forte vento e dal mare mosso.

Circa 50 migranti che si trovavano a bordo sono già stati trasbordati sulla banchina del porto. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha detto che i migranti verranno ospitati temporaneamente nella palestra comunale, dove saranno sottoposti ai controlli sanitari legati al COVID-19 prima di essere trasferiti su una nave quarantena.