Almeno 10 persone risultano disperse dopo il crollo in Turchia di un edificio di due piani

Almeno 10 persone risultano disperse dopo il crollo di un edificio di due piani a Malatya, nell’est della Turchia. Al primo piano dell’edificio c’erano due negozi e un ristorante, al secondo un bar. Il crollo, ha scritto AFP, è avvenuto nelle prime ore della sera, lungo una strada in quel momento molto affollata. Sembra che l’edificio sia crollato mentre erano in corso alcuni lavori per la sua ristrutturazione. Al momento sono state recuperate e portate in ospedale 13 persone, e arrivano informazioni contrastanti su quante possano essere quelle ancora disperse.