È morto Terence Wilson, cioè Astro degli UB40

È morto Terence Wilson, più noto come Astro, trombettista e percussionista della band reggae britannica degli UB40. Aveva 64 anni.

Lo ha confermato l’account Twitter ufficiale della band (che dal 2018, per questioni legali dovute allo scioglimento e ricomposizione parziale del gruppo, si chiama “UB40 featuring Ali Campbell and Astro”).

Gli UB40 si formarono a Birmingham, nel Regno Unito, alla fine degli anni ’70: il nome del gruppo era ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese (UB40 acronimo di Unemployment Benefit, Form 40). Ebbero grandissimo successo soprattutto negli anni ’80: tra le loro canzoni più famose ci sono le cover di Red Red Wine e (I Can’t Help) Falling in Love with You. Hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo.