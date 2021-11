Milan-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Milan-Inter, trecentesimo derby di Milano, si gioca stasera alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, dove sono attesi circa 57mila spettatori. È l’ultima partita della dodicesima giornata di Serie A e vede affrontarsi la prima in classifica contro la terza. Il Milan è momentaneamente primo a pari merito con il Napoli (che gioca alle 18 contro il Verona), dopo un ottimo inizio di stagione: delle undici partite giocate fin qui non ne ha vinta soltanto una. L’Inter campione d’Italia in carica è terza a sette punti di distanza.

Finora solo il Napoli ha tenuto testa all’inizio del campionato del Milan, che però si presenta al derby in casa con diverse assenze importanti. Il portiere titolare Mike Maignan rientrerà a dicembre dall’infortunio al polso, mentre il terzino Theo Hernandez, uno dei giocatori più importanti del Milan, è squalificato per l’espulsione ricevuta una settimana fa a Roma. L’Inter invece ha tutta la rosa a disposizione. Dopo i numerosi cambiamenti in estate, sta ancora cercando la continuità nei risultati ma il suo andamento sta migliorando: delle ultime cinque partite ne ha vinte quattro.

Dove vedere Milan-Inter

Milan-Inter si potrà vedere esclusivamente su Dazn, la piattaforma di streaming online che da quest’anno trasmette tutta la Serie A. L’abbonamento a Dazn è uno solo e costa 29,99 euro al mese. Si può disdire in qualsiasi momento. Qui tutte le informazioni e i link per seguire il calcio in questa stagione.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

