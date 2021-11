Ci sono altre Cose di cui parlare

Il primo numero di Cose spiegate bene (confidenzialmente, Cose), la rivista del Post dedicata a singoli temi da raccontare o appunto da spiegare, ha avuto risultati e apprezzamenti eccezionali e lusinghieri: con due ristampe, estesi consensi, presenza nelle classifiche di vendita, e un’altra occasione di soddisfazione comune tra il Post, le persone che lo leggono e quelle che lo sostengono.

Per le prime, la comunicazione qui è che il secondo numero di Cose sarà in libreria il prossimo 17 novembre. È nuovo e diverso l’argomento, ma è simile la scelta di partire da una questione su cui ci sono grandi attenzioni e mancano sufficienti informazioni: il titolo è Questioni di un certo genere. L’impressione da cui è nato è che gli intensissimi dibattiti e conversazioni su quelle che con un’espressione spesso inafferrabile chiamiamo “questioni di genere” abbiano avuto una straordinaria accelerazione in questi anni senza essere accompagnati da un lavoro di condivisione e comprensione rispetto ai “fondamentali”, alle basi scientifiche, giuridiche, fattuali, degli argomenti di cui si discute: spesso addirittura sulle stesse parole che usiamo.

Questioni di un certo genere raccoglie articoli, storie, spiegazioni, intorno ai temi e ai problemi delle “identità di genere” provando a raccontare a tutti cose che possiamo non conoscere e che siano utili per farsi opinioni, per capire di cosa parliamo, e continuare a discutere meglio, come scrive il direttore del Post nell’introduzione.