A metà novembre il videogioco Fortnite smetterà di funzionare in Cina

Domenica la società Epic Games ha detto che a metà novembre la versione del popolarissimo videogioco Fortnite realizzata per il mercato cinese smetterà di funzionare: dal 1º novembre non è più possibile registrarsi o scaricare il videogioco, e dal 15 novembre la società disabiliterà completamente i server che ospitano il gioco in Cina. Fortnite era stato pubblicato in Cina nel 2018 in collaborazione con la società cinese Tencent.

A differenza della versione conosciuta nel resto del mondo, aveva un nome diverso (Fortress Night) e conteneva alcune modifiche anche nel suo funzionamento: a causa delle restrizioni imposte dalla Cina sui videogiochi, infatti, diversi elementi erano censurati (come la rappresentazioni di scheletri), ed erano vietate le “microtransazioni”, cioè gli acquisti all’interno del gioco.

Epic Games non ha dato spiegazioni sulle ragioni della sua decisione, ma è probabile che siano legate alle nuove linee guida del governo cinese: per chi ha meno di 18 è ora vietato giocare ai videogiochi per più di tre ore alla settimana (si può giocare ai videogiochi solo dalle 8 alle 9 di sera di venerdì, sabato e domenica, e nei giorni festivi).

Da tempo la Cina, che è il secondo più grande mercato di videogiochi al mondo dopo gli Stati Uniti, sta cercando di contenere la dipendenza dei più giovani dai videogiochi, che considera un problema preoccupante.

– Leggi anche: La Cina sta cambiando il suo modello di sviluppo?