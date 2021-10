È morto l’attore e modello Rossano Rubicondi, aveva 49 anni

È morto a 49 anni Rossano Rubicondi, personaggio televisivo, ex modello e attore. Diversi giornali scrivono che aveva un melanoma. Rubicondi iniziò la sua carriera a Londra come modello e in seguito ottenne piccole parti in alcuni film. Nel 2008 divenne noto in giro per il mondo per via del matrimonio con Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump: i due si conobbero in un negozio di abbigliamento, dove Rubicondi faceva il commesso. Il matrimonio durò solo un mese.

Nello stesso anno Rubicondi fu scelto per partecipare alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi, trasmissione condotta da Simona Ventura. Partecipò anche alla trasmissione Cupido, con Federica Panicucci, e successivamente tornò all’Isola dei Famosi in due edizioni, prima come inviato e poi come concorrente.

La notizia della morte di Rubicondi è stata confermata da Simona Ventura con un tweet: «Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio».