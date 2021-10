Fabio Quartararo è campione del mondo 2021 della MotoGP

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, ha vinto il mondiale 2021 della MotoGP, in seguito alla caduta di Francesco Bagnaia (Ducati), che ancora poteva contendergli il campionato, al Gran Premio dell’Emilia Romagna di Misano. È il primo titolo in MotoGP per Quartararo, che è francese e ha 22 anni. La corsa di Misano è stata anche segnata dall’ultima partecipazione in Italia nella MotoGP di Valentino Rossi.

'FAREWELL VALENTINO!' ???? A hero, icon and inspiration to so many in Italy and around the world! ???? Last dance at home complete ✅#EmiliaRomagnaGP ???? | #GrazieVale pic.twitter.com/OaoiyQdnwk — MotoGP™???? (@MotoGP) October 24, 2021