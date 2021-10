Weekly Beasts

Tra le migliori foto bestiali della settimana ci sono quella di una gru coronata grigia che osserva attentamente qualcosa o qualcuno in un parco nazionale del Kenya e quella di un pipistrello rossetto egiziano in una fontana a Tel Aviv, dove questi animali tradizionalmente notturni si possono vedere anche di giorno. Fare uno spuntino è sempre una buona idea, come sanno bene un occhialino orientale preso da un caco in Corea del Sud e un bradipo mooolto rilassato in uno zoo polacco. La bestia più fotografata degli ultimi giorni però è Boji, il cane di Istanbul che è diventato una sorta di celebrità sui social network perché in città lo si vede spesso fare viaggi anche molto lunghi su autobus, traghetti e in metropolitana.