La Corea del Nord dice di aver testato un nuovo tipo di missile balistico, lanciato da un sottomarino

Mercoledì l’agenzia statale di news nordcoreana, la KCNA, ha detto che il test missilistico effettuato dalla Corea del Nord martedì è stato fatto con un nuovo tipo di missile balistico, lanciato da un sottomarino (il lancio era stato effettuato dal porto di Sinpo, dove la Corea del Nord tiene molti dei suoi sottomarini). La KCNA ha detto che il missile in questione è di un nuovo tipo, costruito con tecnologie molto avanzate che lo renderebbero ancora più difficile da intercettare (i missili lanciati dai sottomarini lo sono già di per sé).

Era dal 2019 che la Corea del Nord non lanciava missili dai suoi sottomarini. Come altri test recentemente effettuati dalla Corea del Nord, anche questo vìola le risoluzioni ONU: su richiesta degli Stati Uniti e del Regno Unito, il Consiglio di sicurezza dell’ONU si riunirà oggi per una riunione di emergenza.