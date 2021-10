La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico nel Mar del Giappone

Martedì la Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico nel Mar del Giappone, a est del paese. Il lancio vìola le risoluzioni delle Nazioni Unite ed è l’ultimo di una serie di test missilistici fatti dalla Corea del Nord nell’ultimo mese. Il missile è stato sparato dal porto di Sinpo, sulla costa orientale della Corea del Nord, forse in risposta a un precedente incontro tra rappresentanti di Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud, tre stati che non sono per nulla in buoni rapporti con la Corea del Nord.

I missili balistici vengono sparati quasi in verticale, escono dall’atmosfera e precipitano veloci sul loro bersaglio: sono quasi impossibili da fermare, anche se hanno una traiettoria prevedibile che permette ai sistemi di difesa di provare a colpirli prima che cadano al suolo. Grazie all’avanzamento nella tecnologia delle armi, possono essere trasformati in modo relativamente semplice in armi nucleari.