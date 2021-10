Le notizie principali sui giornali di oggi sono due: i ballottaggi delle elezioni amministrative, soprattutto per l’attesa del risultato a Roma, Torino e Trieste, con i seggi che chiuderanno alle 15; e il “documento programmatico di bilancio”, il testo che il governo dovrebbe inviare oggi alla Commissione Europea, che conterrà i punti principali della manovra finanziaria di fine anno, che invece sarà presentata in Parlamento entro il 20 ottobre. Si parla inoltre ancora del Green Pass e delle proteste dei portuali di Trieste, che non sono andate come speravano. Per lo sport, la notizia principale è la vittoria della Juventus contro la Roma nel posticipo di domenica sera della Serie A di calcio.