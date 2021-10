È morto a 95 anni il chitarrista Franco Cerri, tra i più grandi jazzisti italiani

Franco Cerri, chitarrista che è stato tra i più importanti e celebri jazzisti italiani di sempre, è morto a 95 anni. Era milanese, e nella sua lunga carriera incise moltissimi dischi con varie formazioni, partecipando a programmi di divulgazione musicale sulla Rai. Suonò dal vivo con alcuni dei più grandi jazzisti del mondo, da Billie Holiday a Chat Baker a Dizzy Gillespie, e spesso con altri grandi chitarristi come Django Reinhardt e Wes Mongomery. Cerri era stato popolarissimo tra il grande pubblico anche grazie a una famosa pubblicità degli anni Sessanta e Settanta del detersivo Bio Presto, in cui appariva immerso in acqua.