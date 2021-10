ITA ha comprato il marchio Alitalia per 90 milioni di euro

Giovedì Italia Trasporto Aereo (ITA), la società pubblica che ha sostituito la compagnia aerea Alitalia, ha comprato per 90 milioni di euro il marchio Alitalia (cioè la possibilità di usarne il nome e i simboli) e il dominio internet www.Alitalia.com. Significa che i voli gestiti da ITA, che da oggi opererà al posto di Alitalia, avranno lo stesso aspetto dei quelli di Alitalia e che ITA si chiamerà da oggi Alitalia.

La vendita del marchio era attesa ed era una delle questioni ancora aperte nel passaggio da Alitalia a ITA, deciso dal governo e dalla Commissione Europea per mettere fine alla crisi in cui Alitalia si trova da trent’anni. Per garantire una discontinuità economica tra le due società, ITA ha dovuto cominciare quasi da zero e ottenere tramite gare pubbliche la gestione dei servizi della vecchia Alitalia, tra cui, oltre alla manutenzione e ai servizi a terra, anche il marchio, ma non ne ha ereditato i debiti.

La procedura per l’acquisto del marchio si è conclusa ieri sera, con un accordo raggiunto sulla cifra di 90 milioni di euro, che era già stata proposta da ITA in precedenza e rifiutata dai commissari di Alitalia, che avrebbero voluto molto di più (290 milioni di euro, oltre a IVA e oneri fiscali). La Commissione Europea aveva stimato per il marchio un valore intorno ai 110 milioni.

La nuova Alitalia avrà una flotta di 52 aerei e una forza lavoro di 2.800 persone (contro le 10.500 di prima). Il primo volo è decollato alle 6.20 di venerdì mattina da Milano Linate con destinazione Bari.