Celebripost

Questa settimana il presidente francese Emmanuel Macron è stato fotografato mentre faceva il calciatore durante una partita di beneficenza. George e Amal Clooney si sono fatti vedere alla prima di The Tender Bar al London Film Festival, dove c’erano anche Dakota Johnson e Maggie Gyllenhaal, Judi Dench e Josh O’Connor. Alla prima di The Last Duel erano presenti invece Ben Affleck e Jennifer Lopez, e per finire valeva la pena fotografare pure i Rolling Stones. William Shatner, l’attore famoso per essere stato il capitano Kirk di Star Trek è intanto diventato la persona più anziana a raggiungere lo Spazio.