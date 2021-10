Quanto valgono le auto dei film di James Bond

Nei 25 film di James Bond usciti dal 1962 a oggi, i sette diversi attori che sono stati il famoso agente segreto hanno usato e guidato veicoli di ogni tipo: in aria, in acqua e su strada. Tra le altre cose, moto, scooter e perfino un tuk-tuk. Ma soprattutto automobili, a decine: dalle famose Aston Martin – che fanno parte della mitologia del personaggio tanto quanto il Vodka Martini «agitato, non mescolato» e la “licenza di uccidere” – fino alla Maserati Quattroporte o al Land Rover Defender di certe scene di No Time To Die, l’ultimo film della serie.

Così come per molte altre cose usate nei film, anche le auto dei film di James Bond sono spesso conservate e celebrate proprio per essere state in uno di quei film. Alcune finiscono in mostre dedicate, altre ancora vengono vendute all’asta. In occasione dell’uscita di No Time To Die, Hagerty – una compagnia assicurativa che si occupa anche di valutazioni sui prezzi delle automobili – è quindi andata a guardare (con tutti i calcoli e gli aggiustamenti del caso) a quanto sono state vendute alcune auto comparse nei film di James Bond. E ha notato che tra i casi presi in considerazione il valore delle auto è aumentato in media del mille per cento (e che in un caso è aumentato di poco meno del cinquemila per cento) rispetto al valore medio di auto uguali non comparse nei film.

Come ha fatto notare a Bloomberg Jonathan Klinger, dirigente di Hagerty, non è una cosa comune: «Spesso il fatto che una persona famosa abbia posseduto un’auto non ne accresce molto il valore, succede solo con gente come Elvis Presley o Marilyn Monroe».

L’auto il cui valore è aumentato di quasi il cinquemila per cento rispetto al valore di un’altra auto uguale non comparsa in un film di Bond è la Lotus Esprit S1 che si vede nel film del 1977 La spia che mi amava e che è soprannominata “Wet Nellie” (“Nellie bagnata” (perché in effetti, tra le sue tante qualità e i suoi molti optional è anche anfibia).

Nel 2013, ha scritto Hagerty, Elon Musk pagò più di 700mila dollari per aggiudicarsela a un’asta di Sotheby’s. Secondo i calcoli di Hagerty, ne sarebbero bastati poco più di 10mila per un modello equivalente non guidato da Bond. Il modello comprato da Musk tra l’altro non ha le ruote, perché fu usato solo per scene acquatiche. Sempre secondo Hagerty, di quello stesso modello si erano perse le tracce dopo le riprese del film, e saltò fuori solo nel 1989, quando, poiché evidentemente non funzionante, fu venduto per un centinaio di dollari.

La seconda auto con «il più grande divario di valore rispetto alle sue controparti» è la AMC Hornet del 1974 di Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, il secondo Bond di Roger Moore. L’auto del film fu venduta nel 2017, sempre da Sotheby’s, per poco più di 89mila sterline e «se comparato al prezzo che quell’auto aveva nel 1974 – pari a circa 5mila sterline – il salto di valore è stato del 1.614 per cento». Ancora oggi si trovano modelli simili che, usati, vengono venduti a circa 10mila euro.